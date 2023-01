Galli: “Scambio Sirigu-Gollini? Ci guadagna la Fiorentina. Non capisco perché Spalletti abbia accettato”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Giovanni Galli, ha così parlato dell’imminente scambio dei portieri tra Fiorentina e Napoli che coinvolgerà Gollini e Sirigu: “Secondo me con questa operazione a guadagnarci è proprio la squadra di Italiano. Non capisco perché Spalletti abbia accettato questo scambio, Gollini vorrà venire a Napoli per giocare e questo può solo creare problemi”.