Sirigu fuori 8 mesi, la Fiorentina perde un grande uomo spogliatoio in 2 mesi decisivi per la stagione

Il gravissimo infortunio capitato a Salvatore Sirigu sabato nel corso dell’allenamento è stata una brutta tegola per tutto l’ambiente viola. Il portiere ha riportato una lesione al tendine, verrà operato e i tempi di recupero saranno verosimilmente intorno agli 8 mesi di stop, dunque indubbiamente la sua stagione è finita ma probabilmente, questo dipende dalla volontà dello stesso giocatore, potrebbe essere anche finita cosi la sua grande carriera fatta di grandi successi a soddisfazioni.

La Fiorentina non solo perde un secondo portiere di assoluto valore che, quando chiamato in causa, vedi la partita contro la Cremonese dove l’estremo difensore è stato protagonista di una grande parata negli ultimi minuti di gioco, ma soprattutto la compagine viola perde un grande uomo spogliatoio. Una presenza preziosa per tutto il resto del gruppo, come confermato anche da Barak che nella sua ultima intervista, di qualche settimana fa, ha dichiarato:

Sirigu è una persona d’oro, aiuta tutti e ci aiuta per le grandi partite, ha giocato nel PSG con grandi campioni e sa come gestire la grande pressione, lui ci aiuta in campo e fuori dal campo, è sempre a disposizione, spinge sempre ed è un grandissimo vantaggio nostro avere un giocatore cosi

Alle porte di un mese di Aprile letteralmente devastante per tutto il gruppo viola, perdere un uomo dai valori di Sirigu non è certamente una bella notizie per Vincenzo Italiano che in questo mese dovrà essere molto bravo anche nel saper gestire gli equilibri del gruppo.