Solo la Juventus di Ronaldo può superare il record della Fiorentina in Champions League

Champions League 2009-2010, la Fiorentina vince cinque partite su sei nel suo girone e si classifica al primo posto. Quel primato e quel numero di punti sono stati un vero e proprio record per le squa...

Champions League 2009-2010, la Fiorentina vince cinque partite su sei nel suo girone e si classifica al primo posto. Quel primato e quel numero di punti sono stati un vero e proprio record per le squadre italiane. Mai nessuna italiana aveva collezionato 15 punti nel proprio girone di Champions. Un record che resiste ancora e che ha resistito 9 anni ma che adesso rischia di essere battuto dalla Juventus che nel proprio girone ha già vinto 3 partite su 3 e si sta "pericolasamente" al record viola. Ci sono voluti Cristiano Ronaldo ed una squadra stellare per far avvicinare la squadra bianconera a quella di Prandelli, Mutu e Jovetic. Vedremo, se il nome della Fiorentina continuerà ad essere scritto tra le pagine dei record in Champions League tra le squadre italiane o meno.

Flavio Ognissanti