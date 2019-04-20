La Juventus è l'unica squadra italiana imbattutta in casa all'Allianz Stadium...

Stasera la Fiorentina giocherà contro la Juventus alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino. La Juventus è l'unica squadra di Serie A a non aver mai perso in casa. Infatti il loro bilancio interno è d...

Stasera la Fiorentina giocherà contro la Juventus alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino. La Juventus è l'unica squadra di Serie A a non aver mai perso in casa. Infatti il loro bilancio interno è di 14 vittorie e 2 pareggi. L'ultima sconfitta casalinga risale al 22 aprile 2018 con il Napoli per 0-1.