Il Pisa saluta la Serie A con la nona sconfitta consecutiva, record negativo di sempre per il club
Con i 18 punti finali evita di un soffio il record negativo della storia della Serie A, ovvero i 17 punti della Salernitana nella stagione 23/24
Il Pisa conclude mestamente il proprio campionato con una nuova sconfitta e con numeri che resteranno nella storia del club, ma in negativo. La trasferta sul campo della Lazio ha infatti sancito la nona sconfitta consecutiva dei nerazzurri, un record assoluto per la società in qualsiasi categoria.
La stagione si chiude con il Pisa all’ultimo posto della classifica a quota 18 punti. Superata così di un punto quota 17, record negativo della storia della Serie A da quando esiste la formula a 20 squadre, totalizzati dalla Salernitana nella stagione 2023/2024.
Un dato che fotografa perfettamente le enormi difficoltà vissute dalla squadra nel corso dell’anno. La classifica del Pisa, infatti, non si muoveva dal 15 marzo e neppure l’ultima gara stagionale è riuscita a interrompere il lungo periodo senza risultati.