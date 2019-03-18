Sky Sport, ecco i quattro club internazionali ancora imbattuti nel resto del mondo

Secondo Sky Sport, i 4 club che stanno difendendo la propria imbattibilità nei rispettivi tornei nazionali sono: Stella Rossa(Serbia), Paok Salonicco(Grecia), Slovan Bratislava(Slovacchia) e Maccabi T...

A cura di Redazione Labaroviola 19 marzo 2019 00:02

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