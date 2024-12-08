Bucchioni: "Squadra di carattere e mentalità, con ancora un Gudmundsson nel taschino"

Secondo Bucchioni i risultati di questa squadra sono frutto di una mentalità vincente acquisita al di là dell'avversario. E c'è ancora Gud..

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni a fine gara ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

"Quello che oggi ha funzionato meno se vogliamo sono proprio i titolari che sono entrati dopo, segno che il turnover era necessario. Vorrei rimarcare, carattere ed atteggiamento. Erano 64 anni che la Fiorentina non vinceva 8 partite consecutive e non ci è riuscita per caso".

"Le prossime partite con Bologna, Udinese, Juve e Napoli saranno gare sicuramente più impegnative ma questa squadra ha dimostrato di avere una mentalità importante. Soprattutto abbiamo ancora un Gudmundsson nel taschino, con le big può essere determinante"

Commisso orgoglioso di staff e squadra, a Cataldi un plauso speciale per gol e dedica a Bove

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