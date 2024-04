Fiorentina imbattuta in 10 gare consecutive in competizioni europee, è record

Una delle partite complessivamente più brutte della stagione porta in dote un inaspettato record che speriamo sia almeno di buon auspicio per il proseguimento del cammino europeo della Fiorentina. Come evidenzia infatti la pagina di statistiche sul calcio OptaPaolo sul suo profilo Twitter

“La Fiorentina è rimasta imbattuta in 10 gare consecutive in competizioni europee per la prima volta nella sua storia. Solidità.”

