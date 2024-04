Bucchioni: “Fiorentina stanca ma contro il pullman dei cechi non era facile sfondare”

Enzo Bucchioni al termine della gara di Praga ha rilasciato a caldo alcune dichiarazioni a Radio Bruno Toscana:

“Partita che rispecchia il momento, squadra stanca, fatica ad alzare il ritmo e nessuno supera l’avversario. Le difficoltà sono chiare e mi viene da dire inevitabili, la squadra ha giocato più di tutti in Italia. Stasera avrebbe avuto bisogno di una grande prestazione ma non è il grado di farla attualmente, cerca di dosare le forze ma il risultato è deludente. Contro il pullman dei cechi poi non era comunque facile. Evidentemente contano molto sulle loro capacità difensive. Il gioco della Fiorentina funziona solo se ad alta velocità. Si vede sempre la stessa gara nelle ultime partite. Per questo mese e mezzo le polemiche e le analisi non contano più nulla, bisogna dare ancora fiducia ai ragazzi e al mister, tutti uniti, poi tireremo le somme”.

Ikone senza senso, spinge e getta il pallone addosso ad un raccattapalle!