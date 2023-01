Fiorentina regina dei gol nel recupero: quello di Nico è il quinto stagionale, record in serie A

Con il gol messo a segno da Nico Gonzalez nel recupero di Fiorentina-Sassuolo, rete che ha regalato tre punti ai viola, la squadra di Italiano ha messo a segno un record particolare: è la squadra che, con cinque reti, ha segnato di più dopo il novantesimo in questa stagione di serie A. A riportarlo è TMW.

Di seguito il curioso dato pubblicato dall’azienda Opta:

5 – Fiorentina have scored the most goals since minute 90 in Serie A this season (5). Sprint.#FiorentinaSassuolo pic.twitter.com/KRjuqmCgpa

— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 7, 2023