Milenkovic, che record! È il più giovane difensore ad aver segnato 10 gol in Europa

Nikola Milenkovic è il più giovane difensore ad aver raggiunto la doppia cifra nei principali campionati europei

Nikola Milenkovic è sempre più leader e trascinatore della formazione gigliata.

Il giovane difensore serbo ha esordito con la maglia Viola il 22 Dicembre 2017 contro il Cagliari. Da allora Nikola ha conquistato sempre più la fiducia di mister e tifosi con prestazioni di spessore fino al raggiungimento di un record da sogno con il gol negli istanti finali della partita contro il Genoa di lunedì scorso: Nikola Milenkovic è il più giovane difensore ad aver segnato almeno 10 goal nei Top-5 campionati europei. Infatti è l’unico difensore nato dopo l’1/1/1995 ad aver raggiunto questo importante traguardo.

La Fiorentina ha voluto festeggiare il traguardo del suo difensore sui proprio canale Instagram postando una foto che lo ritrae durante i festeggiamenti del gol del 2-0 contro l'Udinese il 25 Ottobre scorso.

Di seguito il post:

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