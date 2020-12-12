Dal centro sportivo, Pulgar e Vlahovic giocano. Castrovilli rischia la panchina. Modulo 4-3-3
Indicazioni di formazione dal centro sportivo della Fiorentina in vista della partita contro l'Atalanta
A cura di Redazione Labaroviola
12 dicembre 2020 15:59
Secondo quanto riportato da Radio Bruno non ci dovrebbero essere grandi cambiamenti di formazione in casa Fiorentina per la partita contro l'Atalanta. Confermato Dragowski in porta, difesa a quattro Caceres, Milenkovic, Pezzella e Biraghi. A centrocampo Pulgar in regia con Amrabat. L'altra mezz'ala resta in grande dubbio, con il duello tra Castrovilli e Bonaventura per un posto da titolare. In avanti confermato il tridente Callejon-Vlahovic-Ribery.
LA LISTA DEI CONVOCATI DELLA FIORENTINA
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