I convocati della Fiorentina per Bergamo, c’è Montiel. Manca Duncan, fuori per noie muscolari

La lista completa dei calciatori convocati dal tecnico Cesare Prandelli per la trasferta di Bergamo. C’è Montiel ma manca Duncan, rimasto a Firenze per alcune noie muscolari, in previsione delle tre partite in sette giorni che attendono la Fiorentina. Ecco i convocati

1) AMRABAT Sofyan

2) BARRECA Antonio

3) BIRAGHI Cristiano

4) BONAVENTURA Giacomo

5) BRANCOLINI Federico (P)

6) CACERES SILVA Josè Martin

7) CALLEJON BUENO Josè Maria

8) CASTROVILLI Gaetano

9) CUTRONE Patrick

10) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio

11) DRAGOWSKI Bartlomiej (P)

12) EYSSERIC Valentin

13) KOUAME Kouakou Christian Michael

14) LIROLA KOSOK Pol Mikel

15) MARTINEZ QUARTA Lucas

16) MILENKOVIC Nikola

17) MONTIEL RODRIGUEZ Cristobal

18) PEZZELLA German Alejo

19) PULGAR FARFAN Erick Antonio

20) RIBERY Franck Pierrè Francois

21) SAPONARA Riccardo

22) TERRACCIANO Pietro (P)

23) VALERO IGLESIAS Borja

24) VENUTI Lorenzo

25) VLAHOVIC Dusan

