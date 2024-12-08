La Fiorentina resta l’unica squadra della Serie A che non ha mai subito gol dopo il 60’
I viola nei secondi tempi sarebbero assoluti padroni del campionato con un rendimento eccezionale. Ulteriore dimostrazione di solidità
Oltre ad aver eguagliato il record di vittorie consecutive c'è un dato sorprendente da sottolineare a testimonianza della solidità e compattezza acquisita dalla Fiorentina di Palladino.
La Fiorentina infatti è assoluta protagonista soprattutto nei secondi tempi, quando i punti cominciano a pesare tantissimo. Gara dopo gara si conferma infatti l’unica squadra della Serie A a non aver mai subito gol dopo il 60’. I viola hanno incassato in questo campionato un solo gol nel corso della ripresa, ovvero quello di Pulisic in occasione della sfida contro il Milan vinta per 2-1.
Commisso orgoglioso di staff e squadra, a Cataldi un plauso speciale per gol e dedica a Bove
https://www.labaroviola.com/commisso-orgoglioso-di-staff-e-squadra-a-cataldi-un-plauso-speciale-per-gol-e-dedica-a-bove/280015/