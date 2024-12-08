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La Fiorentina resta l’unica squadra della Serie A che non ha mai subito gol dopo il 60’

I viola nei secondi tempi sarebbero assoluti padroni del campionato con un rendimento eccezionale. Ulteriore dimostrazione di solidità

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 dicembre 2024 16:07
La Fiorentina resta l’unica squadra della Serie A che non ha mai subito gol dopo il 60’ - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Oltre ad aver eguagliato il record di vittorie consecutive c'è un dato sorprendente da sottolineare a testimonianza della solidità e compattezza acquisita dalla Fiorentina di Palladino.

La Fiorentina infatti è assoluta protagonista soprattutto nei secondi tempi, quando i punti cominciano a pesare tantissimo. Gara dopo gara si conferma infatti l’unica squadra della Serie A a non aver mai subito gol dopo il 60’. I viola hanno incassato in questo campionato un solo gol nel corso della ripresa, ovvero quello di Pulisic in occasione della sfida contro il Milan vinta per 2-1.

Commisso orgoglioso di staff e squadra, a Cataldi un plauso speciale per gol e dedica a Bove

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