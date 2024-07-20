L'acquisto di Pongracic vale un record per la Fiorentina: è il difensore più costoso della storia viola

Con l'ufficialità di ieri, Pongracic è diventato il difensore più pagato della storia della Fiorentina, superando Dodo

Ieri è stata ufficialmente annunciata l'acquisizione di Marin Pongracic, il difensore centrale croato, che con il suo passaggio alla Fiorentina ha stabilito un nuovo "record". È infatti diventato il difensore più costoso nella storia della squadra viola, con un cartellino del valore di 15,5 milioni di euro, superando l'acquisto di Dodô dallo Shakhtar per 14,5 milioni di euro.

Tuttosport: "Accordo raggiunto con Colpani, 2 milioni a stagione fino al 2029"

https://www.labaroviola.com/tuttosport-colpani-fiorentina-accordo-per-un-quinquennale-da-2-milioni-a-stagione/261365/