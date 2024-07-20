Tuttosport: "Colpani-Fiorentina accordo per un quinquennale da 2 milioni a stagione"

Pradè punta di chiudere la trattativa entro 72 ore

Già trovato l’accordo con Colpani per un quinquennale da 2 milioni a stagione, ora Pradè punta a definire nelle prossime 72 ore l’intesa col Monza. Operazione da 17-18 milioni (bonus inclusi) in prestito oneroso con obbligo di riscatto. E non finisce qui: ufficializzato Pongracic (Lecce) i toscani lavorano al rinnovo di Ranieri, ci provano per il centrocampista Lovric (Udinese) e possono cedere Brekalo (richiesto da Parma, Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato). Lo scrive Tuttosport.