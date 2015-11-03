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Notizie Transfermarkt Fiorentina

Fiorentina prima per episodi arbitrali a favore: la speciale classifica che fa discutere

17 aprile 2026 22:03

Disastro Franchi? Fiorentina comunque settima in Italia per presenze negli ultimi 10 anni

11 novembre 2025 23:41

Nessuno più in fuorigioco di Kean in Serie A dal 2021. Si è trovato 99 volte in offside in 121 partite

07 novembre 2025 17:49

Fiorentina ottava squadra per ascolti televisivi in Serie A. Battuto il Bologna di Italiano, Juventus prima

13 giugno 2025 15:45

Mercato, Fiorentina terza dietro Juve e Milan per aumento di valore della rosa

07 settembre 2024 23:46

L'acquisto di Pongracic vale un record per la Fiorentina: è il difensore più costoso della storia viola

20 luglio 2024 10:23

Secondo Transfermrkt il calendario più facile, d'ora in poi, ce lo avranno Fiorentina, Lazio e Atalanta.

12 aprile 2024 19:15

Kayode è nella top 10 degli italiani cresciuti di valore in questa stagione. Ora vale 15 milioni

02 aprile 2024 19:36

Dal Brasile, Fiorentina interessata al trequartista 22enne Vitinho dell'Athletico Paranaense

14 giugno 2021 15:40

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