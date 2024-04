Secondo Transfermrkt il calendario più facile, d’ora in poi, ce lo avranno Fiorentina, Lazio e Atalanta.

E’ vero che il calendario può influire sulla corsa verso gli obiettivi stagionali, compreso quello della Fiorentina?. Secondo quanto riportato da Transfermrkt sì e lo sottolinea con un post su Instagram, dove sono state inserite le prime undici squadre del nostro campionato e la posizione media del prossimo avversario. Secondo questo parametro matematico, più il numero si avvicina a quota 20, più il calendario risulterà agevole, viceversa, risulterà complicato e pieno d’insidie.

Il più facile, secondo questi calcoli, risulta avercelo la Lazio, con una posizione media delle prossime avversarie di 13,71. Subito dietro, in seconda posizione, c’è la Fiorentina, con una media del 13,13. Sul podio, e al terzo posto, troviamo l’Atalanta, con la posizione media dei prossimi avversari del 12,75. Quest’ultime, c’è da ricordare, che si dovranno affrontare per recuperare la 30^ giornata, che non fu giocata per il malore avuto da Joe Barone nel prepartita.

Il rush finale più difficile, invece, ce lo avranno: Torino (media avversarie di 7,29), Bologna (8,86), Roma/Monza (9.00) e Juventus (9,14).