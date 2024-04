Orlando dice la sua: “Mai vista partita più brutta di Viktoria Plzen-Fiorentina. Colpa dei cechi che si sono chiusi”

L’ex Fiorentina, Massimo Orlando, è intervenuto a TMW Radio per parlare dell’impresa dell’Atalanta a Liverpool ma si è soffermato anche sul brutto pareggio tra Fiorentina e Viktoria Plzen. Ecco le sue parole:

“Scamacca tecnicamente vale, è un giocatore fantastico. La scelta migliore è stata quella di tornare in Italia e andare da Gasperini, che rigenera tutti. E’ un maestro, a volte un po’ antipatico, così sembra, ma lo ha fatto diventare un giocatore, anche di testa. Detto questo dico che ho visto la Fiorentina, ma non ho mai visto una partita così brutta, per colpa degli avversari che si sono chiusi. Ma mi sono rifatto gli occhi con l’Atalanta. E’ stata un’impresa che rimarrà nella storia. Il Liverpool forse ha un po’ sottovalutato la sfida, ma nulla toglie alla prestazione dell’Atalanta”.

