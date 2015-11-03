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Notizie Viktoria Plzen Fiorentina Fiorentina

Bucciantini: "Il Viktoria Plzen se gioca così a Firenze non si qualifica. Il gol in queste partite è come le ciliegie"

12 aprile 2024 19:40

Orlando dice la sua: "Mai vista partita più brutta di Viktoria Plzen-Fiorentina. Colpa dei cechi che si sono chiusi"

12 aprile 2024 18:57

Dodò: "Giocare contro squadre che difendono a 5 non è facile. Speriamo di portare Firenze in semifinale"

11 aprile 2024 21:43

Italiano: "Al ritorno dobbiamo prenderci responsabilità in attacco. Belotti e Nzola potevano fare di più"

11 aprile 2024 21:22

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Viktoria Plzen con l'attacco: Nico, Beltran, Kouame, Belotti

10 aprile 2024 23:13

Conference League, sarà l'israeliano Orel Grinfeld a dirigere Viktoria Plzen-Fiorentina

09 aprile 2024 12:29

Conference, il Viktoria Plzen perde un centrocampista in vista della Fiorentina: stagione finita per Sykora

08 aprile 2024 21:42

SARÀ VIKTORIA PLZEN-FIORENTINA. ANDATA L'11 APRILE A PLZEN. IN CASO DI SEMIFINALE PAOK O CLUB BRUGGE

15 marzo 2024 14:17

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