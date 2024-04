Italiano: “Al ritorno dobbiamo prenderci responsabilità in attacco. Belotti e Nzola potevano fare di più”

Le parole di, Vincenzo Italiano, a Sky Sport nel post partita di Viktoria Plzen-Fiorentina terminata sul risultato di 0-0.

“L’obiettivo era riuscire ad ottenere un risultato che permetta di dare un senso al ritorno. Da questo punto di vista ci siamo riusciti. Potevamo fare qualcosa di più negli ultimi metri ma avevamo davanti una squadra che non concede spazi. Potevamo gestire meglio alcune situazioni ma si gioca in 180 minuti e l’obiettivo era portare a casa un risultato positivo”.

Come si scardina questa difesa?

“Nel momento in cui si manda tanti uomini e si presta il fianco si rischia di subire gol, e contro questa squadra se si subisce gol diventa poi complicata. Abbiamo avuto poche situazioni ma in Europa bisogna ragionare nei 180 minuti. Al ritorno dobbiamo essere più imprevedibili e qualcuno dovrà prendersi più responsabilità nel saltare l’uomo. Dobbiamo cercare di avere il pallino ed essere più scaltri negli ultimi venti minuti”.

Si può fare meglio in fase di rifinitura? Ci faremo trovare pronti. Sappiamo dove loro possono creare problemi ed oggi li abbiamo saputi arginare. Dovremo prenderci le responsabilità in area contro una difesa che si è dimostrata ermetica.

L’attaccante di peso e Beltran? Lucas in questo momento lavora in quella zona perchè preferisce stare lì e può tirarsi fuori dal traffico. Oggi due rifiniture le poteva fare meglio. Le punte che sanno tenere botta noi ce le abbiamo, Belotti e Nzola hanno quelle caratteristiche ed oggi potevano fare di più. Sono convinto che per il ritorno avremo bisogno anche di questo”.

