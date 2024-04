PAGELLE FIORENTINA: DIFESA PERFETTA, ATTACCO SPENTO DAL CATENACCIO. BELOTTI FLOP, DODÒ MVP

Terracciano SV Non compie parate, non tocca palla se non per qualche giro palla

Dodò 6,5 Bravo il brasiliano a velocizzare la manovra ogni qual volta ha il possesso della palla, cerca triangolazione e sovrapposizioni

Milenkovic 6,5 Gioca una gara attenta, non perde nessun duello, nè alto nè con palla bassa. Non è scontato perché gioca a uomo

Quarta 6,5 Stesso discorso di Milenkovic, non sbaglia nulla. Riesce a sporcare spesso i palloni che arrivano nella metà campo viola

Biraghi 6 In fase difensiva non rischia nulla, in fase offensiva fa il compitino. Potrebbe essere più preciso nei cross in qualche circostanza

Arthur 6,5 Sul pezzo. Gioca da titolare dopo diverse settimane ma gioca una gara attenta, sempre precisa palla al piede, bravo a recuperare anche diversi palloni ed a stoppare ogni ripartenza avversaria

Mandragora 6 Un passo indietro. Anche a Torino non era sembrato brillante. A Plzen gioca una partita scolastica, senza grandi intuizioni o giocate

Nico Gonzalez 5.5 Non riesce mai a trovare il guizzo. Non supera mai l’avversario anche se bisogna ammettere che non è facile perché è sempre raddoppiato e triplicato e la difesa avversaria è praticamente un catenaccio

Beltran 5.5 Chiuso. Si trova al centro della manovra offensiva viola ma è letteralmente in una gabbia. Cerca di muoversi ma è davvero dura.

Sottil 6 Prende la sufficienza perché ci prova tanto ma anche lui non ci riesce. Sembra vivo, si fa avere spesso la palla, cerca uno spazio che non c’è mai

Belotti 5 È dura. La difesa avversaria è un fortino e non è assolutamente facile trovare la giocata. Quando gli arriva la palla però non è mai preciso e bravo nel metterla giù e trovare un tiro in porta o qualcosa che possa impensierire

Nzola 5.5 Anche lui si vede poco, lotta per quanto è possibile ma il catenaccio avversario chiude ogni possibile giocata

Barak 5.5 Pasticcia troppo, non riesce mai a trovare una giocata pulita

