TMW: “Fiorentina sul crack Argentino Gimenez, difensore classe 2007 ricercato da mezza europa”

Il prossimo straordinario talento del Rosario Central è il difensore Juan Gimenez. Il classe 2007 ha esordito tra i professionisti nell’ultima gara di campionato e sugli spalti c’era la fila per vederlo e seguirlo da vicino anche contro i grandi. Anche i club italiani sarebbero interessati al giovanissimo crack del club di Rosario tra cui la Fiorentina che nella prossima stagione vivrà un’estate di cambiamenti nel reparto arretrato. Difensore giovane, moderno ma con dei fondamentali già da calciatore moderno. Protagonista della Nazionale Under 17 dell’Argentina, ora pronto a sbarcare anche in Under 20 nonostante la giovanissima età, nella difesa a cinque di Miguel Angel Russo ha agito nell’esordio in Coppa come braccetto di destra andando a occupare anche le mattonelle sulla sinistra, essendo bravo anche con il piede più debole. Gimenez ha fisico, senso dell’anticipo, è bravo tatticamente, e soprattutto è bravissimo a impostare il gioco partendo dal basso. Con l’Under 20 della formazione rosarina era infatti lui a dettare i tempie a cercare anche oltre le linee nemiche i compagni con lanci precisi I Viola nelle ultime sessioni hanno portato a casa dal Rosario il centrocampista Gino Infantino, proprio nella stessa estate in cui il Tottenham ha preso Alejo Veliz. Una meravigliosa fucina di talenti: Facundo Buonanotte, ceduto a suon di milioni al Brighton, Franco Cervi al Benfica, solo per citare quelli delle ultime due stagioni. Curiosità: il fratello del dt viola Nicolas Burdisso, Guillermo Burdisso, ha proprio militato nel Rosario per tre stagioni. Lo scrive tuttomercatoweb