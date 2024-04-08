Conference, il Viktoria Plzen perde un centrocampista in vista della Fiorentina: stagione finita per Sykora
Brutto infortunio per il centrocampista del Viktoria Plzen, uscito in barella nella gara di campionato con il Karvina al 10' minuto
Manca poco per la gara di andata valida per i quarti di finale di Conference League, dove la Fiorentina, proprio giovedì, affronterà il Viktoria Plzen in trasferta. La squadra ceca dovrà fare a meno dell'attaccante Jan Sykora, che ha subito un brutto infortunio al ginocchio nella partita contro il Karvina, per un intervento imprudente che non è nemmeno stato sanzionato con un cartellino. Il giocatore, uscito dal campo di gioco in barella al 10' minuto, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Il club ha comunicato che la stagione di Sykora è ufficialmente finita. La nota del club:
"Il centrocampista vittoriano ha subito un fallo da uno dei giocatori del Karvina al 10° minuto della partita di sabato, e questo intervento imprudente non è stato nemmeno assegnato un cartellino giallo dall'arbitro. Jan Sýkora ha dovuto lasciare il campo in barella e successivi esami approfonditi hanno rivelato un grave infortunio al ginocchio che ha richiesto un intervento chirurgico. Inoltre, ha una caviglia gravemente contusa.
"Purtroppo questa stagione si è conclusa prematuramente per Honza, che ora ha davanti a sé diversi mesi di recupero. È quindi seriamente minacciato che arrivi alla parte autunnale di quella imminente. È sorprendente che un intervento del genere non sia stato riconosciuto con la tessera", dice il portavoce del club Václav Hanzlík.
"Incrociamo tutti le dita per lui adesso e gli auguriamo forza nella sua riabilitazione", aggiunge."
“FIORENTINA VOLEVA TENERE RITMI BASSI PERCHÈ HA ALTRI IMPEGNI. IL GIOCO DELLA JUVE DI ALLEGRI FA SOFFRIRE I TIFOSI”
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