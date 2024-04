Bucciantini: “Il Viktoria Plzen se gioca così a Firenze non si qualifica. Il gol in queste partite è come le ciliegie”

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nel consueto filo diretto per parlare del momento della Fiorentina dopo il brutto pareggio di ieri sul campo del Viktoria Plzen. Ecco le sue parole:

“Il momento della stagione tra campionato, Coppa Italia e Conference? In Coppa Italia abbiamo battuto l’Atalanta che ha vinto a Liverpool ieri. In campionato prima avevamo resistito al Bologna ma la realtà dei fatti è che loro sono una squadra da Champions. La Conference è una coppa che viene giocata da squadre vicino al vertice, quindi è inutile chiamarla ‘questa specie di coppa’. La Fiorentina sta cercando di migliorare se stessa attraverso queste 3 strade.

Io ottimista? In Conference League Il Viktoria Plzen giocando così a Firenze non si qualifica. Il gol in questo tipo di partite è come le ciliegie e secondo me con il pubblico arriverà il gol. Questo non è ottimismo ma è cronaca.”

