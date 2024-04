La Fiorentina si prepara ad affrontare il Viktoria Plzen con l’attacco: Nico, Beltran, Kouame, Belotti

Domani giovedì 11 aprile alle ore 21:00, nella cornice della Doosan Arena andrà in scena Viktoria Plzen-Fiorentina, gara valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League. Per la seconda volta nella storia in questa fase eliminatoria, i padroni di casa sognano di continuare il proprio cammino in questo torneo, eliminando la Viola di Vincenzo Italiano, finalista della precedente edizione, persa poi per mano del West Ham.

Per 6 gare consecutive in Conference, quest’anno, la formazione ceca ha mantenuto la porta inviolata, contando inoltre 13 partite da imbattuta (in totale). Tuttavia, l’avversario di domani avrà decisamente un’altra stoffa. Ecco perché servirà una vera e propria impresa. Dall’altra parte del rettangolo verde, la Fiorentina di Vincenzo Italiano approda in Repubblica Ceca con il secondo miglior attacco in questa fase di Conference League. La compagine gigliata vorrà certamente riprovarci anche quest’anno per portare a casa un trofeo europeo. Prima però ci sarà da affrontare ed eliminare dalla coppa il Viktoria Plzen. La gara sarà visibile su Sky Sport e DAZN, lo riporta Calcio in pillole.

Vincenzo Italiano proverà a conquistare la vittoria in casa del Viktoria Plzen, in vista del ritorno all’Artemio Franchi di giovedì prossimo. Terracciano difenderà i pali gigliati nel solito 4-2-3-1. I quattro dietro saranno Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta e Parisi. In mediana pronto Arthur, spalleggiato dai muscoli di Duncan. Lì davanti, sulla trequarti, spazio all’estro di Nico Gonzalez, Beltran e Kouame. Unica punta della Fiorentina, il Gallo Belotti.

Ecco ora le probabili formazioni di entrambe le squadre: VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Hranac, Jemelka; Cadu, Kalvach, Cerv, Sykora; Sulc, Vydra; Chory. Allenatore: Marek Bakos — FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur Melo, Duncan; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano