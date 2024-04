“Belotti non mi meraviglia, ha perso il gol dai tempi del Torino. Lavorare per la squadra toglie lucidità”

L’ex calciatore ed allenatore, Fabio Bazzani, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Il pareggio di ieri? La Fiorentina sta palesando problemi in fase realizzativa soprattutto contro difese chiuse in cui gli esterni non riescono a saltare l’uomo. Belotti sta facendo fatica ma non mi meraviglia perchè anche alla Roma aveva perso il feeling con il gol, ormai dai tempi del Torino, e fa cose comunque importanti come il lavoro per la squadra ma questo ti rende comunque meno lucido sotto porta. La Fiorentina deve risolvere questo problema.

Sistema di gioco e attaccanti? Chiaro che il sistema di gioco ha la sua valenza ma poi ci sono i giocatori con le loro caratteristiche. Anche Nzola sta facendo fatica e la Fiorentina deve diventare un po’ una cooperativa del gol come il Bologna ma gli esterni offensivi non stanno dando l’apporto a livello di statistiche. Non è facile riuscire ad essere incisivi, e non stiamo parlando di fenomeni, quindi capisco anche l’allenatore che deve ruotare per recuperare le energie ma è sotto gli occhi di tutti che è questo il problema della Fiorentina. Tiene la palla, tiene la palla ma poi è sempre poco pericolosa.”

