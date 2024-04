Italiano pensa al turnover contro il Genoa: pronti Parisi e Maxime Lopez, anche Nico potrebbe riposare

Dopo la trasferta in Repubblica Ceca è già tempo di pensare al campionato per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Lunedì sera (ore 18:30) sarà il Genoa a fare visita alla squadra gigliata, in una sfida decisamente importante per la Fiorentina, che vuole mantenere vive le speranze di ottenere una qualificazione alle competizioni europee della prossima stagione. Allo stesso tempo, Italiano dovrà però pensare al ritorno dei quarti di Conference League contro il Viktoria Plzen, decisivo dopo lo scialbo pareggio per 0 a 0 di ieri sera.

Per questo motivo, l’allenatore dei viola proverà a dosare le forze: nel suo 4-2-3-1 ci sarà il solito Terracciano, mentre in difesa si potrebbe rivedere Parisi a sinistra, Ranieri al centro insieme a Quarta e Kayode sulla destra, in modo da far riposare sia Milenkovic che Dodo. In mezzo va gestito Arthur, con il brasiliano che potrebbe far posto a Maxime Lopez, così come è in cantiere la staffetta Duncan-Mandragora. Pronto a rientrare Bonaventura, stavolta sulla trequarti. Infine, possono rifiatare anche Nico Gonzalez e Belotti: sulle fasce si scaldano Ikoné e Kouamé, davanti potrebbe toccare a Nzola.

Sponda Genoa, Gilardino ha ancora qualche grattacapo da risolvere. La bella prestazione contro il Verona di Ekuban potrebbe portare il tecnico rossoblu a confermare l’attaccante dal primo minuto al fianco di Gudmundsson alle spalle di Retegui in un ipotetico 3-4-2-1. Questo porterebbe ad allargare Messias sulla fascia sinistra, con in mezzo Badelj e Frendrup e a destra Sabelli. Qualora invece l’allenatore dovesse puntare sul 3-5-2 verrà sacrificata una delle tre punte, con Messias che trasla al centro e Haps sulla mancina. In difesa davanti a Martinez confermata la linea a tre con De Winter, Bani e Vasquez.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Ranieri, Quarta, Kayode; Maxime Lopez, Duncan; Kouamé, Bonaventura, Ikoné; Belotti.

Genoa (3-4-2-1): Martinez, De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias; Ekuban, Gudmundsson; Retegui. Lo riporta TMW.

