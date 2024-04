Denis: “Nico è uno dei migliori in Serie A ma può dare di più, Beltran dietro la punta crea tanti spazi”

Ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, è intervenuto l’ex attaccante argentino German Denis. Questo il suo pensiero sugli argentini della Serie A: “Lautaro non segna ora ma sta facendo un grande lavoro per la squadra. Nico Gonzalez è uno dei migliori in Serie A, può dare ancora di più. E poi Beltran, che dietro la punta farebbe benissimo. Non fa tanti gol ma crea spazi per l’attaccante. Dybala è un fuoriclasse, ha avuto qualche infortunio di troppo e dovrà lavorare tanto per rendere al meglio e non rifarsi male. Se sta bene fa la differenza”. Lo scrive Tuttomercatoweb

