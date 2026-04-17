Fiorentina prima per episodi arbitrali a favore: la speciale classifica che fa discutere

I viola al momento avrebbero il saldo più alto tra errori pro e contro certificati dall’AIA secondo Transfermarkt

Transfermarkt accende la discussione con una speciale classifica condivisa sui propri canali social, dedicata agli errori arbitrali che hanno inciso sulle squadre nel corso della stagione. Il portale, noto per dati e statistiche calcistiche, ha elaborato una graduatoria basata esclusivamente sulle sviste riconosciute ufficialmente dall’Associazione Italiana Arbitri.

In cima alla lista compare la Fiorentina, che registra il miglior bilancio con un saldo positivo di +3, frutto di quattro decisioni favorevoli e una contraria. Subito dietro si piazza la Lazio, con un saldo di +2.

A far discutere è soprattutto la parte bassa della classifica. L’Inter chiude all’ultimo posto con un bilancio negativo: una sola decisione a favore a fronte di quattro sfavorevoli. Appena sopra si trova la Juventus, anch’essa penalizzata nel conteggio complessivo. Una fotografia che inevitabilmente alimenta polemiche e riflessioni sull’impatto effettivo degli episodi arbitrali nel corso di questa stagione.