Mercato, Fiorentina terza dietro Juve e Milan per aumento di valore della rosa

La rivoluzione sul mercato estivo compiuta da Pradè in attesa delle conferme del campo ha ripagato abbondantemente in termini di plusvalore

Secondo quanto riportato da transfermarkt la Fiorentina alla fine del mercato ha aumentato il valore della propria rosa di ben 56,5 milioni e si trova dietro solamente a Juventus e Milan in questa speciale classifica.

Il mercato promosso da Pradè nonostante qualche colpevole lacuna ha quindi aggiunto valore, un dato non fine a stesso, se si considerano anche le cessioni eccellenti.

La rosa della Fiorentina con le ultime cessioni di Brekalo e Barak è stimata complessivamente in 270,90 milioni di euro.

Carnasciali sul mercato viola: “Ogni anno vendiamo i migliori, così non si crescerà mai”

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