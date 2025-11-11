Disastro Franchi? Fiorentina comunque settima in Italia per presenze negli ultimi 10 anni

Secondo i dati raccolti da Transfermarkt.it, la Fiorentina figura al settimo posto in Italia per presenze allo stadio negli ultimi dieci anni, con un totale di 5,5 milioni di spettatori, di cui 4,6 milioni solo in campionato. Un risultato di rilievo, soprattutto se si considerano le stagioni altalenanti vissute dal club viola e le condizioni non ottimali del Franchi, soggetto a lavori, capienze ridotte e limitazioni strutturali.
In cima alla classifica domina l’Inter con 13 milioni di spettatori complessivi, seguita da Milan (12,3), Roma (10,9), Juventus e Napoli appena sotto il podio. Ma dietro le big, la Fiorentina dimostra ancora una volta la fedeltà e la passione del proprio pubblico, capace di riempire gli spalti anche senza uno stadio moderno.
Visualizza questo post su Instagram