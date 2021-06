Dal Brasile, Fiorentina interessata al trequartista 22enne Vitinho dell’Athletico Paranaense

Arrivano voci dal Brasile di un interessamento della Fiorentina verso il trequartista Vitinho dell’Athletico Paranaense, prima in classifica del Campionato brasiliano. La notizia è stata riportata dalla reporter di Globe Esporte Nadjia Mauad, successivamente ripubblicata da transfermarkt.it.

Il giocatore brasiliano, cresciuto nella primavera dell’Athletico Paranaense, ha un contratto in scadenza nel 2022 e sta trattando con il club per un rinnovo intorno al milione di euro a stagione. E’ in questo contesto che la Fiorentina vorrebbe intervenire per accaparrarsi il 22enne brasiliano.

