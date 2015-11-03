Notizie Globesporte Fiorentina

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Dal Brasile, Fiorentina interessata al trequartista 22enne Vitinho dell'Athletico Paranaense

14 giugno 2021 15:40

Dal Brasile, il Flamengo vuole riscattare Pedro, la Fiorentina chiede soldi subito, no alle rate

14 novembre 2020 17:17

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