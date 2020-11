Dal Brasile, il Flamengo vuole riscattare Pedro, la Fiorentina chiede soldi subito, no alle rate

Ieri sera abbiamo fatto chiarezza sulla situazione riguardante Pedro e la formula della sua cessione al Flamengo in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. La società viola, come da noi precisato, non ha l’opzione del controriscatto, ma ha solo diritto di prelazione quando qualcuno farà un’offerta per il giocatore pareggiando l’offerta.

Nella giornata di oggi, i giornalisti brasiliani di Globesporte, raccontano di come il Flamengo abbia deciso di riscattare il centravanti brasiliano classe 97, con cui ha anche un accordo per il suo contratto, ma vorrebbe dilazionare il pagamento del riscatto del calciatore mentre la Fiorentina vorrebbe 14 milioni di euro in una sola tranche di pagamento, senza dilazione.

Il pagamento, come da accordi contrattuali deve arrivare nella casse della società viola entro il 31 dicembre.

