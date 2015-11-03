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Notizie Athletico Paranaense Fiorentina

Dal Brasile scrivono: "La Fiorentina sta seguendo Luan Patrick, difensore centrale classe 2002"

06 dicembre 2022 15:38

Dal Brasile, Fiorentina interessata al trequartista 22enne Vitinho dell'Athletico Paranaense

14 giugno 2021 15:40

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Sett. 49
Sett. 24