Notizie Athletico Paranaense Fiorentina

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Dal Brasile scrivono: "La Fiorentina sta seguendo Luan Patrick, difensore centrale classe 2002"
06 dicembre 2022 15:38
Dal Brasile, Fiorentina interessata al trequartista 22enne Vitinho dell'Athletico Paranaense
14 giugno 2021 15:40
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