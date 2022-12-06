Dal Brasile scrivono: "La Fiorentina sta seguendo Luan Patrick, difensore centrale classe 2002"
Luan Patrick è un difensore brasiliano su cui la Fiorentina sembra aver messo gli occhi nelle ultime settimane
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2022 15:38
Secondo quanto riportato dai media brasiliani di Globo Esporte, il difensore Luan Patrick, classe 2002, dovrebbe lasciare l’Athletico Paranaense. Il giocatore ha un contratto fino al 2024 e su di lui hanno messo gli occhi dall’Italia sia Fiorentina che Bologna. Il giovane difensore ha vestito la maglia della nazionale brasiliana al Mondiale U17 del 2019.
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