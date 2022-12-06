Dal Brasile scrivono: "La Fiorentina sta seguendo Luan Patrick, difensore centrale classe 2002"

Luan Patrick è un difensore brasiliano su cui la Fiorentina sembra aver messo gli occhi nelle ultime settimane

Secondo quanto riportato dai media brasiliani di Globo Esporte, il difensore Luan Patrick, classe 2002, dovrebbe lasciare l’Athletico Paranaense. Il giocatore ha un contratto fino al 2024 e su di lui hanno messo gli occhi dall’Italia sia Fiorentina che Bologna. Il giovane difensore ha vestito la maglia della nazionale brasiliana al Mondiale U17 del 2019.

LE PAROLE DI BARTOLETTI

https://www.labaroviola.com/bartoletti-rivela-sarri-e-stato-vicinissimo-alla-fiorentina-poi-non-si-e-capito-con-emissari-commisso/194852/