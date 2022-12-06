Bartoletti rivela: "Sarri è stato vicinissimo alla Fiorentina, poi non si è capito con emissari Commisso"

Maurizio Sarri e la Fiorentina un matrimonio sfiorato ma mai concluso prima della scelta di Gattuso da parte della società viola

Marino Bartoletti, presente a Scarperia per il premio Le Velo, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW su Maurizio Sarri e la Fiorentina:

"Sarri lo stimo molto: secondo me un anno e mezzo fa c'è stato un momento in cui è stato molto vicino alla Fiorentina, poi non si deve essere capito con gli emissari del presidente. Mi dispiace un po' che non abbia allenato la Fiorentina perché il corso viola poteva cambiare. A Roma fa le nozze con i fichi secchi". Poi sulla questione Juventus: "Brutte storie: i bianconeri sono una società faro nel calcio italiano, se loro perdono il controllo dell'etica è un brutto momento per tutto il calcio italiano. Siamo addolorati al di là delle possibili passioni: credo che la situazione sia peggio di Calciopoli, se provate le cose fatte lasceranno un'ombra difficile da ignorare. Lo scenario è complicato". Lo riporta TMW7

ODRIOZOLA E LA SCELTA SBAGLIATA DELL'ADDIO ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/dalla-spagna-si-interrogano-sul-perche-odriozola-abbia-deciso-di-lasciare-la-fiorentina/194812/