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Dalla Spagna si interrogano sul perchè Odriozola abbia deciso di lasciare la Fiorentina

il terzino spagnolo è ai margini del progetto tecnico di Carlo Ancelotti, e pensare che con Italiano poteva giocare con continuità.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 dicembre 2022 16:37
Dalla Spagna si interrogano sul perchè Odriozola abbia deciso di lasciare la Fiorentina - Firenze, stadio A.Franchi, 21.05.2021, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 21.05.2021, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Dalla Spagna si interrogano sul perchè Odriozola abbia deciso di lasciare la Fiorentina

Piombato sulla questione relativa al terzino iberico, il noto quotidiano spagnolo AS ha tenuto a sollecitare un dibattito tra i tifosi del Real Madrid. Odriozola, che vanta il non invidiabile primato di essere l'unico calciatore della rosa a non aver disputato neppure un minuto con gli uomini di Ancelotti, ha deciso di tornare a Madrid per giocarsi le sue carte, ignorando la possibilità di continuare a ricoprire un ruolo centrale nel progetto tecnico di Vincenzo Italiano. Una scelta che, a detta del giornale, appare davvero incomprensibile.

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