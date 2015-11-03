Notizie Bartoletti Fiorentina

Bartoletti rivela: "Sarri è stato vicinissimo alla Fiorentina, poi non si è capito con emissari Commisso"
06 dicembre 2022 02:18
Bartoletti: "Sarri sta molto simpatico a Commisso ma non si è ancora liberato dalla Juventus"
20 ottobre 2020 18:05
(FOTO) Bartoletti dà la notizia di Sarri alla Fiorentina su Instagram con un anagramma. Il racconto
19 ottobre 2020 17:35
Bartoletti: "Commisso è stato fatto passare come un Ferrero qualsiasi. Nicchi poteva.."
05 febbraio 2020 13:45
Bartoletti tuona: "Lega "sfasciata" tiriamogli addosso i soldi se multano la Fiorentina per la fascia intitolata ad Astori"
06 settembre 2018 10:35
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