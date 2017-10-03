Bartoletti: "Fiorentina penalizzata dal VAR come altre squadre. Eliminati l'80% degli errori, lasciamo che migliori..."

Il giornalista sportivo Marino Bartoletti è stato chiamato in causa durante la trasmissione "Tutti Convocati", andata in onda su Radio 24. Tanti gli argomenti, fra cui anche il VAR e gli effetti che s...

Il giornalista sportivo Marino Bartoletti è stato chiamato in causa durante la trasmissione "Tutti Convocati", andata in onda su Radio 24. Tanti gli argomenti, fra cui anche il VAR e gli effetti che sta avendo su alcune squadre... Così Bartoletti: "Sono un vecchio romantico ma dico: il Var è partito, lasciamolo crescere. Il Var ha eliminato l'80% degli errori, ieri ho visto molta isteria in giro, si negano cose che sono evidenti. Non critico le parole di Buffon, ma ho visto Allegri molto nervoso, mi dispiace, lui di solito regge emozioni. Il Var ha danneggiato Fiorentina e Torino, la Juve nella gara con il Genoa ma non in quella con l'Atalanta."