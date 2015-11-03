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Notizie Errori Fiorentina

Passo indietro a Crotone: errori individuali e confusione, Fiorentina ridimensionata. Al posto del poker di vittorie una sconfitta con la penultima...

30 ottobre 2017 10:46

Bartoletti: "Fiorentina penalizzata dal VAR come altre squadre. Eliminati l'80% degli errori, lasciamo che migliori..."

03 ottobre 2017 16:21

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