Anche il noto giornalista Marino Bartoletti si è espresso sulla questione delle polemiche dopo Juventus-Fiorentina all’emittenteRadio 24: “Qua in Italia piu che gli errori gravi di Pasqua, hanno fatto scalpore più le reazioni di Commisso e gli altri dirigenti viola. Mi spiace per il presidente, fatto passare da tutti come un Ferrero qualsiasi. Nicchi ha voluto dire la sua ed era meglio se avesse taciuto”.