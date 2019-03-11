Simeone, ha raggiunto il traguardo delle 100 presente in Serie A con la Lazio…
Cifra tonda per Giovanni Simeone, che – da subentrante – ha tagliato il traguardo delle 100 presenze nella serie A italiana con le casacche del Genoa e della Fiorentina.Fonte: Violachannel
A cura di Redazione Labaroviola
11 marzo 2019 08:44
Cifra tonda per Giovanni Simeone, che – da subentrante – ha tagliato il traguardo delle 100 presenze nella serie A italiana con le casacche del Genoa e della Fiorentina.
Fonte: Violachannel