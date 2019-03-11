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Simeone, ha raggiunto il traguardo delle 100 presente in Serie A con la Lazio…

Cifra tonda per Giovanni Simeone, che – da subentrante – ha tagliato il traguardo delle 100 presenze nella serie A italiana con le casacche del Genoa e della Fiorentina.Fonte: Violachannel

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2019 08:44
Simeone, ha raggiunto il traguardo delle 100 presente in Serie A con la Lazio… - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Cifra tonda per Giovanni Simeone, che – da subentrante – ha tagliato il traguardo delle 100 presenze nella serie A italiana con le casacche del Genoa e della Fiorentina.

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