Con la rete messa a segno contro il Parma su punizione diretta, Biraghi realizza due record

Nella gara di ieri, oltre a recuperare il risultato, Biraghi con il suo eurogol su punizione realizza ben due record

Grazie al gol su punizione diretta segnato ieri contro il Parma, oltre a ristabilire il risultato e garantire un punto alla squadra, il capitano Biraghi ha anche stabilito due record: dalla stagione 2018/2019, con 8 reti, è il giocatore di Serie A ad aver segnato il maggior numero di gol su punizione diretta ed è anche il difensore con più reti da punizione diretta nei top 5 campionati europei.

Tuttosport: "La Juve vuole Nico a Torino già domani"

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