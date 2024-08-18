Tuttosport rivela: "La Juventus vuole portare Nico in tribuna domani sera per la gara contro il Como"

La Juventus vorrebbe avere già domani Nico a Torino in modo da poterlo ufficializzare dopo la gara d'esordio contro il Como

Ieri, la prima partita della nuova Fiorentina sotto la guida di Raffaele Palladino si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Parma, grazie a una rete su punizione di Biraghi. Tra gli assenti per la squadra viola figuravano Ranieri, squalificato, Gudmundsson, appena arrivato, e Nico Gonzalez, escluso per questioni legate al mercato.

Secondo Tuttosport, la Juventus spera di poter annunciare l'arrivo dell'argentino nei primi giorni della settimana entrante. La Fiorentina ha già preso il sostituto, e il club bianconero intende concludere l'affare per una cifra di circa 30 milioni di euro, comprendente un prestito oneroso con diritto di riscatto. Anche con il giocatore è stato raggiunto un accordo per un contratto quinquennale da 3,5 milioni di euro a stagione. L'obiettivo della Juventus è quello di avere Nico Gonzalez in tribuna già domani, in occasione dell'esordio in campionato contro il Como. Resta da capire se il presidente Commisso intenda bloccare l'operazione o permettere il trasferimento di Nico Gonzalez alla Juventus.

Repubblica: "Biraghi salva la Fiorentina, falsa partenza per Palladino"

https://www.labaroviola.com/repubblica-dura-con-la-fiorentina-falsa-partenza-per-palladino-solo-un-sinistro-di-biraghi-la-salva/264512/