Oliveira: “Non devo dimostrare niente a nessuno. Sono in una delle mie migliori fasi”

Sergio Oliveira, centrocampista del Porto entrato in orbita Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a Record, giornale sportivo portoghese, in occasione del suo compleanno (il centrocampista portoghese compie 29 anni). Ecco le sue parole:

“Ormai non devo più affermarmi. Ho una certa esperienza, gioco in grandi competizioni per un grande club, non devo dimostrare niente a nessuno. La mia unica responsabilità è quella di aggiungere qualcosa ogni giorno, così da aiutare la Nazionale”.

EUROPEO “Ovviamente tutti i giocatori vogliono rappresentare il proprio Paese nelle grandi competizioni. È il sogno di un bambino che diventa realtà“.

CRESCITA “Nella nostra carriera c’è un margine di progressione e non posso dire di essere uguale a 5 anni fa. C’è stata un’evoluzione, sono cresciuto con l’esperienza, con la quotidianità, il lavoro, l’umiltà e tante altre cose. Sono in una delle migliori fasi della mia carriera“.

