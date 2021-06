Di Marzio: “Oliveira, il Porto chiede 20 milioni, la Fiorentina ci prova con dei bonus. Contatti fitti”

La Fiorentina ha messo nel mirino il primo colpo di mercato da regalare a Gattuso. Si tratta del centrocampista portoghese Sergio Oliveira. Il giocatore classe ’92, attualmente in forza al Porto, è stato decisivo per il passaggio del turno dei suoi agli ottavi di finale dell’ultima Champions League e ha messo a segno 20 reti in 48 presenze stagionali. La richiesta del Porto è elevata, si parla infatti di circa 20 milioni di Euro. La Fiorentina ci sta pensando e i contatti tra le parti sono sempre più intensi. I viola proveranno ad avvincinarsi alle richieste dei portoghesi partendo da una base più bassa con l’inserimento di bonus. La trattativa procede e Commisso intende regalare a Gattuso il primo centrocampista. I viola hanno poi chiesto informazioni anche per Jesus Corona, esterno messicano con il contratto in scadenza nel 2022. La richiesta in questo caso è più bassa ma la priorità della Fiorentina é quella di chiudere per Sergio Oliveira. Lo scrive Gianlucadimarzio.com.

