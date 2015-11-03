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Notizie Sergio Oliveira Fiorentina

Dal Portogallo, Gattuso vuole Sergio Oliveira come mediano. Valencia abbandona Torreira?

03 giugno 2022 10:32

Grazie Gattuso, con te avremmo avuto Sergio Oliveira e ci saremmo persi Italiano e Torreira

14 marzo 2022 15:07

Scappò dalla Fiorentina, ora la Roma non vuole più Veretout, Sergio Oliveira l'ha messo in panchina

24 febbraio 2022 14:07

Cassano sta con la Fiorentina: "Mourinho come Gattuso, chiede giocatori di Mendes, Oliveira insegna"

22 gennaio 2022 12:30

Sergio Oliveira si presenta in Italia: "Sono esploso tardi perchè di certo non sono Mbappè"

15 gennaio 2022 15:51

Freitas ammette: "Sergio Oliveira ha perso la concentrazione per colpa della Fiorentina"

13 gennaio 2022 13:14

Gazzetta, Sergio Oliveira-Roma a condizioni vantaggiose. Fu motivo rottura Gattuso-Commisso

10 gennaio 2022 09:31

Vicino alla Fiorentina per 25 milioni, ora Sergio Oliveira va alla Roma in prestito con riscatto a 15

06 gennaio 2022 10:29

O Jogo: Porto, mercato chiuso fino a luglio, non deve fare plusvalenze. Trattativa Oliveira rimandata?

15 giugno 2021 15:33

Pedullà, accordo tra la Fiorentina e Sergio Oliveira, ingaggio da 3,3 milioni a stagione. I dettagli

10 giugno 2021 19:47

Nazione, Oliveira, mancano ultimi dettagli: accordo 16 milioni più 4 di bonus, entro domenica la firma

10 giugno 2021 09:17

Dal Portogallo, Sergio Oliveira ai dettagli con la Fiorentina, ingaggio da 3,5 milioni all'anno

09 giugno 2021 14:32

Galli: "Preferisco Pezzella a Milenkovic. Pulgar non ha personalità, serve Sergio Oliveira"

09 giugno 2021 13:48

Repubblica, Oliveira, la Fiorentina può chiudere l'operazione a 15 milioni più bonus prima dell'Europeo

08 giugno 2021 09:24

Pedullà, fatta per Sergio Oliveira, arriva per 18 milioni piu' bonus. Guedes primo obiettivo per l'attacco

07 giugno 2021 23:03

Dal Portogallo, Conceiçao ha dato l'ok alla cessione di Sergio Oliveira. Fiorentina a un passo?

07 giugno 2021 13:26

Lotteremo per l’Europa al di là dei commenti contrari di tanti

06 giugno 2021 16:57

Pres. Porto conferma: “Fiorentina interessata a Sergio Oliveira”

06 giugno 2021 10:50

Schwarz: "Oliveira sa far tutto. Firenze vuole successo. La Fiorentina deve essere ad immagine di Gattuso"

04 giugno 2021 22:48

Bucchioni: "Fiorentina offre 30 milioni per Oliveira e Corona del Porto, accordo per il primo"

04 giugno 2021 11:48

Sergio Oliveira, mezzi tecnici da top player e numeri da bomber. A volte eccede nel portare palla

03 giugno 2021 09:44

Di Marzio: "Oliveira, il Porto chiede 20 milioni, la Fiorentina ci prova con dei bonus. Contatti fitti"

02 giugno 2021 12:28

CorSport, Sergio Oliveira, Roma in pole, Fiorentina in seconda fila. Il Porto chiede 20 milioni

02 giugno 2021 08:53

Il retroscena di Di Marzio, la Fiorentina avrebbe scartato Sergio Oliveira che ha eliminato la Juventus

15 aprile 2021 14:07

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