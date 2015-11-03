Notizie Sergio Oliveira Fiorentina

Dal Portogallo, Gattuso vuole Sergio Oliveira come mediano. Valencia abbandona Torreira?
03 giugno 2022 10:32
Grazie Gattuso, con te avremmo avuto Sergio Oliveira e ci saremmo persi Italiano e Torreira
14 marzo 2022 15:07
Scappò dalla Fiorentina, ora la Roma non vuole più Veretout, Sergio Oliveira l'ha messo in panchina
24 febbraio 2022 14:07
Cassano sta con la Fiorentina: "Mourinho come Gattuso, chiede giocatori di Mendes, Oliveira insegna"
22 gennaio 2022 12:30
Sergio Oliveira si presenta in Italia: "Sono esploso tardi perchè di certo non sono Mbappè"
15 gennaio 2022 15:51
Freitas ammette: "Sergio Oliveira ha perso la concentrazione per colpa della Fiorentina"
13 gennaio 2022 13:14
Gazzetta, Sergio Oliveira-Roma a condizioni vantaggiose. Fu motivo rottura Gattuso-Commisso
10 gennaio 2022 09:31
Vicino alla Fiorentina per 25 milioni, ora Sergio Oliveira va alla Roma in prestito con riscatto a 15
06 gennaio 2022 10:29
O Jogo: Porto, mercato chiuso fino a luglio, non deve fare plusvalenze. Trattativa Oliveira rimandata?
15 giugno 2021 15:33
Pedullà, accordo tra la Fiorentina e Sergio Oliveira, ingaggio da 3,3 milioni a stagione. I dettagli
10 giugno 2021 19:47
Nazione, Oliveira, mancano ultimi dettagli: accordo 16 milioni più 4 di bonus, entro domenica la firma
10 giugno 2021 09:17
Dal Portogallo, Sergio Oliveira ai dettagli con la Fiorentina, ingaggio da 3,5 milioni all'anno
09 giugno 2021 14:32
Galli: "Preferisco Pezzella a Milenkovic. Pulgar non ha personalità, serve Sergio Oliveira"
09 giugno 2021 13:48
Repubblica, Oliveira, la Fiorentina può chiudere l'operazione a 15 milioni più bonus prima dell'Europeo
08 giugno 2021 09:24
Pedullà, fatta per Sergio Oliveira, arriva per 18 milioni piu' bonus. Guedes primo obiettivo per l'attacco
07 giugno 2021 23:03
Dal Portogallo, Conceiçao ha dato l'ok alla cessione di Sergio Oliveira. Fiorentina a un passo?
07 giugno 2021 13:26
Lotteremo per l’Europa al di là dei commenti contrari di tanti
06 giugno 2021 16:57
Pres. Porto conferma: “Fiorentina interessata a Sergio Oliveira”
06 giugno 2021 10:50
Schwarz: "Oliveira sa far tutto. Firenze vuole successo. La Fiorentina deve essere ad immagine di Gattuso"
04 giugno 2021 22:48
Bucchioni: "Fiorentina offre 30 milioni per Oliveira e Corona del Porto, accordo per il primo"
04 giugno 2021 11:48
Sergio Oliveira, mezzi tecnici da top player e numeri da bomber. A volte eccede nel portare palla
03 giugno 2021 09:44
Di Marzio: "Oliveira, il Porto chiede 20 milioni, la Fiorentina ci prova con dei bonus. Contatti fitti"
02 giugno 2021 12:28
CorSport, Sergio Oliveira, Roma in pole, Fiorentina in seconda fila. Il Porto chiede 20 milioni
02 giugno 2021 08:53
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