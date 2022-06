Dal Portogallo, Gattuso vuole Sergio Oliveira come mediano. Valencia abbandona Torreira?

Gattuso vuole solo Sergio Oliveira come mediano nel suo Valencia. Stando a quanto riportato da GoalsMedia, Ringhio avrebbe chiesto, nuovamente, il regista ex Roma come tassello fondamentale per la sua nuova avventura in Spagna. Smentito quindi l’interesse per Lucas Torreira? Ricordiamo che il giocatore portoghese è seguito da Jorge Mendes, procuratore molto influente in casa Valencia oltre che agente dell’allenatore stesso. Ragione per la quale, l’unione tra il club spagnolo e il centrocampista potrebbe sembrare solo una formalità.

🇵🇹 En Portugal aseguran que Sergio Oliveira es el medio que quiere Gattuso @GolsmediaCVal https://t.co/PysTMP5cxd — Héctor Gómez (@Generaldepie_) June 3, 2022